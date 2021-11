Staatsehrenpreis für Weingut Dingeldey

Bergstraße. Die Rheingauer und Bergsträßer Winzer haben bei der 69. Landeswein- und Sektprämierung erneut ihr weinbauliches Können und die hohe Qualität ihrer Produkte unter Beweis gestellt. In diesem Jahr wurden 1038 Weine und 50 Sekte aus insgesamt 94 Weinbaubetrieben geprüft. Die Fachjury zeichnete 336 mit der Goldmedaille aus. 542 erhielten Silber und 114 Bronze.

Die Feier fand jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen im kleinen Rahmen im Weingut Flick in Flörsheim statt, einem der diesjährigen Staatsehrenpreisträger. Ein weiterer ausgezeichneter Betrieb ist das Gronauer Weingut Dingeldey, das in Bensheim rund zwei Hektar Rebfläche bewirtschaftet. Für Volker Dingeldey und seine Mannschaft ist es nach 2013 und 2016 bereits der dritte Staatsehrenpreis in der Kategorie Hessische Bergstraße. Die Weine wurden in diesem Jahr mit fünf Mal Gold und einmal Silber bewertet. Im anderen hessischen Anbaugebiet Rheingau wurden fünf Erzeuger mit einem Staatsehrenpreis gewürdigt.

Weitere Medaillen an der Bergstraße gingen an die Betriebe Amthor, Freiberger und Koob sowie an die Bergsträßer Winzer eG in Heppenheim, an Simon-Bürkle in Zwingenberg und das Weingut Kühnert in Alsbach. In Bensheim waren das Weingut der Stadt Bensheim und das Weingut Jäger erfolgreich. Die erfolgreichen Teilnehmer von der „Odenwälder Weininsel“ waren Brücke-Ohl, Lohmühle, Edling und die Winzergenossenschaft Vinum Autmundis in Groß-Umstadt. tr