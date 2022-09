St. Hubertus lädt ein zum „Tag der Natur & Jagd“

Bergstraße. Im Rahmen eines Informationstages für Groß und Klein lädt die Bergsträßer Jägerschaft für diesen Sonntag (25.) zu einem Ausflug für die ganze Familie nach Birkenau-Reisen ein. In und rund um die Südhessenhalle findet der erstmals ins Leben gerufene „Tag der Natur & Jagd“ statt.

Wildtiere und Pflanzen

Los geht es ab 12 Uhr in den Räumen und auf dem Außengelände der Südhessenhalle. Dort gibt es Wissenswertes für die ganze Familie zum Thema Natur und Jagd zu erfahren. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf dem Kreis Bergstraße, dessen unterschiedlichen landschaftlichen Besonderheiten zwischen Ried, Bergstraße und Odenwald bis hinein ins Neckarteil sowie den dort lebenden Wildtieren und Pflanzen.

Weiterhin werden die Jagdhörner der Bläsergruppe des Jagdklubs St. Hubertus Bergstraße erklingen und die Veranstaltung umrahmen. Die Besucher hören die unterschiedliche Signalen und verschiedene Märsche und erfahren nebenbei einiges über Tradition, Zweck und Bedeutung des Jagdhornblasens.

Wer gerne selbst das Jagdhornblasen erlernen möchte, ist ebenfalls willkommen und kann sich über die Möglichkeiten hierzu aus erster Hand informieren. „Auch in der modernen handy-geprägten Zeit, hat der Einsatz des Jagdhorns auch als Signalhorn bei der Jagd noch immer seine Berechtigung“, betonen die Jäger in ihrer Einladung.

Pfotenschau

Im Rahmen einer kleinen sogenannten Pfotenschau werden die unterschiedlichen Jagdhunderassen sowie deren Spezialeinsatzgebiete vom sogenannten Bau-, Vorsteh- bis hin zum Nachsuchenhund (auch Schweißhund genannt) vorgestellt.

Ein Jagdhund hat bis zu seinem Einsatz als Jagdgebrauchshund eine Vielzahl von Trainings- und Prüfungsstunden erfolgreich zu absolvieren und leistet dabei zusammen mit seinem Hundeführer wertvolle Arbeit, nicht zuletzt bei der Suche nach verletztem Wild nach Verkehrsunfällen.

Selbstverständlich darf an diesem Tag auch die kulinarische Seite der Jagd nicht zu kurz kommen. Hier geben die Jägerinnen und Jäger Auskunft über das hochwertige, schmackhafte und gesunde Naturprodukt Wildfleisch (in der Jägersprache auch Wildbret oder Wildpret genannt). Das auf natürliche Weise regional gewonnene Lebensmittel findet in jüngster Zeit immer mehr Freunde, die Wert auf ökologisch eiwandfreies Fleisch aus heimischen Revieren legen. Eine Wildbratwurst kann auch direkt vor Ort verkostet werden.

Kreishegeschau

Die Bergsträßer Jägerschaft freut sich auf zahlreiche Besucher und lädt alle interessierten Kinder und Erwachsene ein, an diesem Sonntag in der Südhessenhalle in Birkenau-Reisen vorbeizuschauen.

Am gleichen Ort finden schon am morgigen Samstag (24.), 17 Uhr, die Mitgliederversammlung und am Sonntag,10 Uhr, die Kreishegeschau statt. die von den Birkenauer Jagdhornbläsern mitgestaltet wird. red