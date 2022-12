Spürnasen finden 5,4 Kilo Kokain

Südhessen. Mehr als fünf Kilogramm Kokain hat der Zoll am Flughafen Frankfurt beschlagnahmt. Spürhunde entdeckten die Drogen am 27. November in Reisekoffern eines Fluges aus Rio de Janeiro, wie der Zoll erst jetzt mitteilte.

Die 5,4 Kilo Kokain haben den Angaben zufolge einen Schwarzmarktwert von rund 393 000 Euro. Die Beamten haben eine 20-jährige Frau und einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, die des Drogenschmuggels verdächtigt werden. Beide sind nun in Untersuchungshaft.

Ausgebeulte Koffer

Die beiden Spürhunde Harro und Ivan haben die Drogen erschnüffelt: Bei Kontrollen reagierte der fertig ausgebildete Zollhund Harro auf einen blauen Koffer. Zollbeamte entdeckten bei der Röntgenkontrolle eine Verdickung der Rückwand. Die Zollbeamten fanden darin ein weißes Pulver: 2,7 Kilogramm Kokain, wie ein Rauschgiftschnelltest ergab.

Der deutlich jüngere Spürhund Ivan wurde ebenfalls fündig. Er interessierte sich für einen grauen Rollkoffer aus Stoff, der ebenfalls verdächtig ausgebeult war. Zollbeamte untersuchten das Gepäckstück, und wurden fündig: Sie entdeckten auch darin einen doppelten Boden, gefüllt mit weißem Pulver, das ebenfalls positiv auf Kokain getestet wurde.

Der erste größere Drogenfund

„Hier zeigt sich wie gut und lange eine Hundenase funktioniert. Zunächst wurde der älteste, fertig ausgebildete Diensthund fündig und kurz darauf der jüngste“, sagte Isabell Gillmann, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt. Für Ivan, mit drei Jahren die jüngste tierische Spürnase des Zolls, war die 2,7 Kilo schwere Droge den Angaben zufolge der erste größere Fund. red