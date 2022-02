Sprühregen und milde Temperaturen in Hessen erwartet

Wetter. Die Menschen in Hessen können sich auf milde, tagsüber teils zweistellige Temperaturen einstellen. Im Laufe des Dienstags werde es jedoch vorwiegend stark bewölkt bis bedeckt sein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Gebietsweise falle etwas Regen. In Nordhessen könnten starke bis steife Böen auftreten, die am Abend nachlassen sollen. Es werde sehr mild bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht bleibe es meist bewölkt, jedoch trocken. Die Temperaturen fallen demnach auf sechs bis vier Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch seien ebenfalls viele Wolken und etwas Sprühregen zu erwarten. Überwiegend werde es aber trocken. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen neun und zwölf Grad.