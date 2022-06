Spritpreise wieder höher

Wiesbaden. Nach der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zum Monatswechsel und den daraus resultierenden teilweise deutlichen Preissenkungen an den Tankstellen haben die Preise in Hessen gestern wieder deutlich angezogen.

In den fünf hessischen Städten Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Fulda lagen die Preise für die günstigsten Tankstelle im Schnitt bei 1,88 Euro für den Liter E10 und 1,92 Euro für den Liter Diesel. Am Vortag lagen die Preise noch bei 1,82 Euro für E10 und 1,86 Euro für Diesel (Stand jeweils 10.30 Uhr laut ADAC Spritpreisvergleich).

Insgesamt zeige sich an den Tankstellen noch ein uneinheitliches Bild, so der ADAC Hessen-Thüringen. Bei dem Verband geht man davon aus, dass sich die Preise in den nächsten Tagen angleichen werden. Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen: „Unabhängig von der Senkung der Energiesteuer sind die Preise an den Zapfsäulen deutlich zu hoch. Die Mineralölkonzerne sind aufgefordert, den Spielraum für Preissenkungen auszuschöpfen und nicht auf Kosten der Verbraucher Kasse zu machen.“

Wer Preise vergleicht, kann mehrere Euro pro Tankfüllung sparen. Autofahrer sollten konsequent die günstigste Tankstelle ansteuern und vor allem in den Abendstunden tanken. Hilfreich für den lokalen Preisvergleich sind Vergleichsprogramme, wie beispielsweise die ADAC Spritpreis-App. red

