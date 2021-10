Sprengstoff auf Dachboden gefunden

Weinheim. Bei der Räumung eines Wohnhauses in Weinheim wurde am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Dachboden des verstorbenen Hauseigentümers eine Tasche mit Sprengstoff aufgefunden, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim. Bei dem Sprengstoff handelte es sich um fünf Päckchen mit jeweils 250 Gramm TNT sowie die dazugehörigen Sprengutensilien. Der Hauseigentümer war, wie sich herausstellte, bis zu seinem Renteneintritt Sprengmeister. Die hinzugezogenen Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg nahmen sich der Sache an und zündeten das TNT kontrolliert im Steinbruch Weinheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1