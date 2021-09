Sprechstunde zu digitaler Technik

Bergstraße. Zu einer Videosprechstunde für Senioren und ihre Angehörigen zum Thema digitale Technik lädt der Kreisseniorenbeirat am kommenden Freitag, 17. September, von 10 bis 11.00 Uhr ein. An dem Thema komme auch die ältere Generation nicht vorbei.

Etwas, wenn es darum geht, in Zeiten der Pandemie im Bildkontakt mit Familie, Freunden und Vereinskameraden zu sein, auf dem Land ohne größeren Aufwand ein Gespräch mit seinem Arzt zu führen, bei einem Restaurantbesuch seinem Impfstatus nachzuweisen, Bestellungen über das Internet abzuwickeln, Energiekosten einzusparen, eine freie Elektrotankstelle zu finden, Parkgebühren ohne Kleingeld zu zahlen oder automatisch einen häuslichen Unfall zu erkennen und Hilfe herbeizurufen. Auch die Teilnahme an Preisausschreiben, die Abwicklung behördlicher Vorgänge oder die Beschaffung von Eintrittskarten sind oft an die Nutzung von Computer und Smartphone gebunden.

An jedem dritten Freitag im Monat

Der Kreisseniorenbeirat des Kreises Bergstraße bietet daher an jedem dritten Freitag im Monat eine Videosprechstunde an, bei der Fragen zum Umgang mit Computer, Smartphone und digitaler Technik besprochen werden können. Diese Sprechstunde richtet sich in erster Linie an Menschen im Alter und ihre Angehörigen. Referent und Moderator ist Nikolaus Teves, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats und Fachautor für Digitaltechnik.

Es geht auch um die Schattenseiten der neuen Technik. Wer sich mit den Vorteilen digitaler Angebote auseinandersetzt, dürfe auch diese nicht unbeachtet lassen. Dabei geht es beispielsweise um Cyberkriminalität, digitale Enkeltricks, die Auswertung von Daten, die jeder bewusst oder unbewusst beim Einkaufen und beim Surfen im Internet hinterlässt, oder der nachlässige Umgang mit Passworten. red

