Sprachkurse der Kreisvolkshochschule Bergstraße

Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) bietet allen, die bei der Auswahl eines passenden Sprachkurses Unterstützung brauchen, persönliche Beratungstermine in Heppenheim und Bensheim an – in der Martin-Buber-Schule in Heppenheim für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch morgen (Mittwoch), 18.30 bis 20 Uhr, im vhs-Seminarraum in Bensheim (Wambolterhof 2) am Donnerstag (15.), 18.30 bis 20 Uhr, für Englisch. Alle Beratungsangebote sind kostenfrei, Interessenten brauchen sich nicht anzumelden. Für weitere Fragen ist die Kvhs telefonisch unter der Nummer 06251 / 172960 erreichbar. red

