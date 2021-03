Bergstraße. Bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) beginnen ab diesem Montag die Sprachkurse. Mit dabei sind einige Kurse speziell für Einsteiger: ein Spanischkurs im Turbotempo donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr, erstmals am 11. März im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium. Ganz normales Tempo geht ein weiterer Spanischkurs für Anfänger, in Bensheim, dort im Goethe-Gymnasium mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr, mit Beginn am 10. März. Italienisch von der Pike auf gibt es ebenfalls im Goethe-Gymnasium, vom 8. März an montags von 19.30 bis 21 Uhr – oder online freitags zwischen 14.15 und 15.15 Uhr. Am 12. März ist der Zustieg noch möglich. Ebenfalls online und freitags von 18.15 bis 19.15 Uhr werden Basiskenntnisse in Business English vermittelt – erstmals am 12. März. Für Onlinekurse bekommen die angemeldeten Kunden einen Zugangscode zum virtuellen Klassenzimmer. red

AdUnit urban-intext1

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 17296-0 oder direkt im Kurs oder online unter: www.kvhs-bergstrasse.de