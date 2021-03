Bergstraße. Wenn die Kreisvolkshochschule (Kvhs) in der zweiten Märzwoche ins Frühjahrssemester startet, gibt es eine breite Auswahl an Sprachkursen, die das Gefühl von Sonne und Süden vermitteln.

Spanisch für Schnell-Lerner – alle, die zügig vorankommen wollen – beginnt am Donnerstag (11.) und läuft immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Martin-Buber-Schule in Heppenheim.

Wer sich vom italienischen Dolce Vita angezogen fühlt, bereitet sich in Bensheim im Goethe-Gymnasium darauf vor. Ein Anfängerkurs in Italienisch steht ab dem 8. März montags von 19.30 bis 21 Uhr auf dem Programm.

Französisch können Kvhs-Kunden online lernen. Anfänger sitzen ab dem 17. März mittwochs zwischen 17.30 und 18.30 Uhr vor dem Bildschirm und bekommen Fernunterricht.

Und noch immer gilt die Regel, dass man mit Englisch (fast) überall durchkommt. Ein Kurs, der angestaubte Englischkenntnisse aufpoliert ist dafür ideal, immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim. red