Bergstraße. „Gestärkt durch krisenhafte Zeiten mit Hildegard von Bingen“ – unter diesem Titel bietet das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald am Samstag, 14. Mai, ein spirituelles Tagesseminar in Maria Einsiedel (bei Gernsheim) an. Unter Leitung von Monika Bachmann stehen im Zentrum des Tages die Gedanken Hildegards zu den Schöpfungselementen. In einem Impulsvortrag werden die Gedanken der Kirchenlehrerin des 12. Jahrhunderts erläutert. Anschließend können vor Ort die Schöpfungselemente erfahren werden, sodass die Ideen und Gedanken Hildegards Ruhe und Kraft für den Alltag eines jeden Teilnehmers geben können, wie es in einer Ankündigung heißt. Der Kurs findet in Maria Einsiedel statt, die Anreise nach Gernsheim erfolgt selbstständig. Die Verpflegung vor Ort ist in der Tagungspauschale inkludiert. Infos und Anmeldung beim Bildungswerk: www.kbw-bergstrase-odenwald.de oder telefonisch (06252/3353). red

