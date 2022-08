Spieletipps für heiße Sommertage

Uff… schon wieder ist es so heiß an der Bergstraße. Ich sitze hier in meinem schattigen Fuchsbau, da ist es wenigstens angenehm kühl. Seid ihr gerade auch um jede Erfrischung dankbar?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Neulich habe ich Kinder beim Spielen im Garten gesehen – und zwar mit Wasser, kein Wunder bei dem Wetter. Wie wär’s, habt ihr auch Lust auf eine Abkühlung beim Spielen?

Für meine erste Idee braucht ihr Wurfziele. Super eignen sich dafür zum Beispiel leere Plastikflaschen oder Dosen. Die stellt ihr auf einem Tisch im Garten oder an einem anderen Ort im Freien auf. Außerdem braucht ihr einen großen Eimer mit kühlem Wasser und mindestens einen Schwamm. Wenn ihr genügend habt, auch gerne drei.

Aus ein paar Metern Entfernung darf jetzt jeder Spieler mit einem nassen Schwamm dreimal hintereinander versuchen, alle Flaschen oder Dosen abzuwerfen. Wer alle Wurfziele getroffen hat, der hat gewonnen. Übrigens: Statt einem Schwamm könnt ihr auch Wasserspritzpistolen super für das Spiel verwenden.

Meine zweite Spiele-Idee für euch ist Eierlauf mit Wasserbomben. Auch hierfür braucht ihr nicht viel: Wasserbomben, Löffel und einen Hindernisparcours. Das Prinzip ist das gleiche wie beim normalen Eierlaufen. Jeder Mitspieler muss seine Wasserbombe auf einem Löffel von A nach B bringen. Wer seine Bombe verliert und nasse Füße bekommt, muss zurück zum Startpunkt und es noch einmal versuchen. Der Spieler, der als erstes seine Wasserbombe heil ans Ziel gebracht hat, gewinnt das Spiel.

Und wer weiß, vielleicht sind ja noch ein paar Wasserbomben für eine Wasserbombenschlacht übrig. Spätestens dann gibt es eine Abkühlung für alle!

Viel Spaß dabei wünscht euch euer Fred Fuchs ssr