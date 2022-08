Spieleabenteuer auf dem Zauberberg

Liebe Kinder, ob auf Reisen oder daheim – Spiele sind schon eine tolle Sache. Vor allem mit der Familie oder Freunden kann man sich so schön die Zeit vertreiben und gemeinsam Spaß haben.

Immer die gleichen Spiele zu spielen, kann aber auch langweilig werden. Natürlich kann man immer im Spieleladen durch die Regale stöbern. Es gibt aber auch für Kinder ein Spiel des Jahres. Die Kinderspieljury des Vereins Spiel des Jahres hat das magische Kugelbahn-Kooperationsspiel „Zauberberg“ der Autoren Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber zum Kinderspiel des Jahres 2022 gekürt. Wenn ihr und eure Geschwister oder Freunde fünf Jahre oder älter seid, dann ist das vielleicht etwas für euch.

Fred Fuchs © MM

Und darum geht’s: Wenn der Zauberer Balduin ruft, kommen die Zauberlehrlinge zu ihm, so schnell es geht. Doch der Weg den Berg hinunter ist lang. Zum Glück gibt es die Irrlicht-Kugeln, die die Spieler nutzen, um den Lehrlingen den Kugelbahn-Weg hinunterzuhelfen – wenn die Irrlichter auf sie treffen.

Denn einmal bei der Kugelbahn eingeworfen, macht das Irrlicht, was es will – geht mal nach links, mal nach rechts. Dann sind da noch die Hexen, die ebenfalls zum Zauberer wollen und sich auch bewegen, wenn sie vom Irrlicht getroffen werden. So entsteht ein magischer Wettlauf, bei dem alle mitfiebern wohin die Irrlicht-Kugel hinrollen wird.

In „Zauberberg” kommt die beliebte Kugelbahn auf eine neue Art zum Einsatz. Sie wird zum Schauplatz für ein magisches Wettrennen. Man kann das Spiel in Teams spielen oder auch alleine. Viel Spaß beim Spielen wünscht euch euer Fred Fuchs. ssr