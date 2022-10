Spiel der Eintracht gegen Tottenham soll zum Champions-League-Fest werden

Frankfurt. Oliver Glasner erhofft sich ein "Fußball-Fest", Mittelfeldspieler Ansgar Knauff sogar eine "magische Nacht". Trotz des Ausfalls von Mario Götze geht Eintracht Frankfurt mit großen Erwartungen in das Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur um Starstürmer Harry Kane. "Diese großen Spiele sind immer etwas Besonderes. Alle sind heiß darauf. Es wird wieder Zeit für eine magische Nacht in Frankfurt", sagte U21-Nationalspieler Knauff vor dem dritten Gruppenspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Dabei müssen die Hessen allerdings auf Ex-Weltmeister Götze verzichten, der wegen einer Knöchelverletzung ausfällt. "Mario hat zu große Schmerzen im Sprunggelenk, deshalb wird er nicht dabei sein", sagte Glasner am Montag.

Der 30 Jahre alte Götze hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim 2:0-Sieg gegen Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin zugezogen. "Es ist schade, dass uns seine Erfahrung und Qualität fehlt, aber wir haben genügend gute Spieler, die das kompensieren können", betonte Glasner.

Wieder zur Verfügung steht Defensivspieler Kristijan Jakic, der eine Entzündung in der Hüfte auskuriert hat und wie der zuletzt geschonte Djibril Sow in die Startelf zurückkehren dürfte. "Er ist fit", sagte Glasner über Jakic. Das gilt auch für den Rest der Truppe, die nach dem 1:0 bei Olympique Marseille wie die Londoner drei Punkte auf dem Konto hat.