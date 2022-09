Sperrungen am Nordwestkreuz und Darmstädter Kreuz

Darmstadt/Frankfurt. Im Rhein-Main-Gebiet werden ab der nächsten Woche Teile vom Nordwestkreuz bei Frankfurt sowie vom Darmstädter Kreuz für den Verkehr gesperrt. Grund hierfür seien Bauarbeiten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. So kann ab Freitag, 9. September, 21 Uhr, eine Woche lang nicht mehr von der A5 in Fahrtrichtung Kassel auf die A66 in Richtung Frankfurt-Stadtmitte gewechselt werden. Vom 16. bis zum 19. September wird der Übergang der A5 in Fahrtrichtung Basel zur A66 Richtung Stadtmitte gesperrt.

Zudem darf ab Samstag, 10. September, 20 Uhr, bis Sonntag, 11. September, 10 Uhr, die Autobahn 67 im Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt nicht mehr befahren werden. In der folgenden Nacht wird die A5 im Darmstädter Kreuz gesperrt. Die jeweiligen Umleitungen werden ausgeschildert.