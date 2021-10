Spendensammlung des Volksbundes im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Die diesjährige Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zugunsten der Bildungs- und Erinnerungsarbeit des Volksbundes steht wie im Vorjahr unter dem Motto „Kriegsgräber erzählen Geschichte(n)“.

Als Sammlungszeitraum ist der 23. Oktober bis 21. November festgelegt. Der Verein möchte die Einnahmen für die schulische und außerschulische Bildungs- und Erinnerungsarbeit des Landesverbandes sowie Teilprojekte im Rahmen des Forschungsprojektes zur historischen Aufarbeitung ausgewählter Kriegsgräberstätten in Hessen einsetzen.

Engelhardt als Schirmherr

Der Bergsträßer Landrat und Schirmherr Christian Engelhardt schreibt dazu: „Mit dem Leitbild ,Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden’, ist die Arbeit des Volksbundes gerade heute unendlich wichtig. Um diese leisten zu können, bedarf es Ihrer Unterstützung. Bitte helfen Sie auch in diesem Jahr mit Ihrer Spende. Wenn Sie dies lieber per Überweisung tun möchten, können Sie die Spende bitte mit dem Hinweis auf die Haus- und Straßensammlung an die folgende Bankverbindung richten: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Spendenkonto: Commerzbank Kassel, IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00, BIC: COBADEFFXXX.“

Finanzielle Grundlage

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge finanziert seine Arbeit fast ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Ein Teil dieser finanziellen Grundlage wird beispielsweise über jährliche Sammelaktionen zusammengetragen, die von den Landesverbänden des Volksbundes organisiert werden.

Kommunen unterstützen Aktion

In Hessen unterstützen derzeit 325 von 435 Gemeinden und Städte die jährliche Haus- und Straßensammlung, die stets zugunsten der Jugend-, Schul- und Bildungsarbeit des Landesverbandes durchgeführt wird.

Mehr als 5000 Jugendliche und Erwachsene tragen jährlich zum Gelingen der Sammelaktion bei. Ohne diese Bereitschaft zur Mitwirkung in unterschiedlichen Funktionen wäre eine Organisation der Sammlung für den Landesverband Hessen unmöglich. red