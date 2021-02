Bergstraße. Nach einem dreitägigen Radmarathon mit Energie-Gels, klaren Suppen und Gemüse als Ernährungsbasis hatte Norbert Metz Lust auf etwas „richtig Fettiges“: Calzone, vom Italiener. „Das musste einfach sein“, erzählt der 55-Jährige. Exakt 23 Stunden und 10 Minuten saß Metz in der vergangenen Woche von Donnerstag bis Samstag im Sattel. Im Keller seines Hauses in Heppenheim hatte er sich extra ein Indoor-Cycling-Studio eingerichtet inklusive des technischen Greenscreen-Equipments, um seine 642-Kilometer Tour von Riva del Garda nach Bensheim in die virtuelle Welt übertragen zu können.

AdUnit urban-intext1

Während Metz in die Pedale trat, bewegte er sich durch die Original-Landschaften und -Streckenprofile. Das Tempo des Videos passte sich über eine Bluetooth-Verbindung der Geschwindigkeit seines Rades an. Die virtuelle Indoor-Cycling-Welt bekam dadurch einen realen Touch.

Von Partnerstadt zu Partnerstadt

Geradelt ist Norbert Metz zugunsten des Bergsträßer Vereins „Einfach helfen“. Ziel seines Trips von Partnerstadt zu Partnerstadt – die Partnerstädte Kaltern und Heppenheim lagen ebenfalls auf dem Weg – war es, Geld zu sammeln für Menschen in der Region, die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Die ersten Spenden gingen bereits vor dem Start ein. Eine vierstellige Summe wird es auf jeden Fall, schätzt er. „Im mittleren vierstelligen Bereich wäre super.“

Die Aktion, die Norbert Metz gemeinsam mit seiner Frau Birgit und seiner Tochter Emely plante und durchführte, stand unter dem Motto „Keine Gnade für die Wade“. Und wie haben die Metz’schen Waden die Belastungen weggesteckt? „Ganz gut, ich habe den üblichen Muskelkater, den man als Radfahrer kennt.“ Auch das Gesäß, häufig eine Problemzone bei Radsportlern, hat den langen Ritt ohne Beeinträchtigungen überstanden. Eine fetthaltige Spezialcreme sowie ein hochwertiger Polstereinsatz in der Radlerhose garantierten an diesen Stellen einen umfassenden Schutz. Kaltes Abduschen als Ersatz für eine „Eistonne“ und Entspannung im heimischen Outdoor-Jacuzzi rundeten das Regenerationsprogramm am Samstagabend ab.

AdUnit urban-intext2

Obwohl ambitionierter Hobby-Radler, hatte der ehemalige Investmentbanker und heutige Freiberufler Respekt vor den Anstrengungen unter Keller-Bedingungen: kein Fahrtwind zur Abkühlung, keine ideale Frischluftzufuhr und das Ganze bei gefühlten 35 Grad Keller-Hitze. „Das war schon brutal.“ Vor allem der große Salz- und Flüssigkeitsverlust musste kontinuierlich ausgeglichen werden mit Gemüsebrühe und Getränken. 13 Liter an diversen Energiedrinks hat Metz auf den drei Etappen – die längste dauerte acht Stunden – zugeführt. Während der jeweils eineinhalbstündigen Mittagspause war die Aufnahme von ausreichend Kohlenhydraten angesagt.

Unterhaltung und Einsamkeit

Die Einsamkeit des Indoor-Bikers machte sich an Tag zwei kurzzeitig bemerkbar. Weil die Streckenführung wenig Abwechslung bot, machte es sich Norbert Metz auf seinem Spinning-Rad gemütlich. Er platzierte ein Kopfkissen auf dem Lenker und nahm die angenehme Triathlon-Position ein. Dabei galt: Kopf ausschalten und sich nur aufs Treten konzentrieren. Abschweifende Gedanken über Gott und die Welt waren nicht zugelassen. „Das raubt nur Energie.“

AdUnit urban-intext3

Die meiste Zeit der Tour hatte Metz reichlich Unterhaltung, Ablenkung und Begleitung. Technische Probleme aufgrund mehrere kurzzeitiger Netzausfälle sorgten bereits am ersten Tag für ein wenig Aufregung beim Keller-Radler. Zum Finale begannen Soft- und Hardware zu zicken, so dass ein Laptop ausgetauscht werden musste. „Das haben wir zum Glück schnell in den Griff bekommen.“

AdUnit urban-intext4

Da der Marathon per Livestream auf YouTube übertragen wurde, hatte der gebürtige Heppenheim virtuell meist jemanden an seiner Seite. „Die aufbauenden und anerkennenden Kommentare haben mir gut getan.“ Am Donnerstag ging es per Zoom-Meeting im Kollektiv mit 14 zugeschalteten Radsportlern über das Timmelsjoch. In Summe verzeichnete Metz verteilt über die drei Tage deutlich über tausend Aufrufe seines YouTube-Kanals. Dazu kamen die realen Homeoffice-Besuche seiner Frau und seiner Tochter.

Zum Schluss ein „Klacks“

Die finalen Kilometer am Samstagnachmittag absolvierte Metz trotz der vorausgegangenen Strapazen mit großer Leichtigkeit. Gerade als er virtuell das Stadion der TSG Hoffenheim in Sinsheim passierte, bahnte sich weiter an einem weiter nördlich gelegenen Standort der Fußball-Bundesliga eine Überraschung an: Eintracht Frankfurt lag im eigenen Stadion gegen Bayern München mit 2:0 vorne – und tütete schließlich den Dreier gegen den Sextuple-Sieger ein. Das verlieh Eintracht-Fan Metz einen zusätzlichen Schub für den Schlussakt. Der letzte Abschnitt auf seiner „Hausstrecke“ entlang der Bergstraße von Heidelberg bis zum Ritterplatz in Bensheim wurde zum „Klacks“.

Als schließlich alles vorbei war und die 642 Kilometer bewältigt waren, wurde Norbert Metz – glücklich zwar über das Vollbrachte – von einem „merkwürdigen Gefühl“ erfasst: Enttäuschung. „Es war komisch.“ Er hätte sich in diesem Moment einen realen Empfang mit vielen Menschen am Ritterplatz gewünscht statt des einsamen Ausklangs im Keller. „Das nächste Mal vielleicht.“ Ein nächstes Mal, wiederum für wohltätige Zwecke und mit lokalem Bezug bei der Wahl der Strecke, zieht er in Erwägung. Und es soll wieder ein Keller-Event werden. „Das ist etwas Besonderes, und ich habe das Equipment.“