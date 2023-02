SPD-Senioren blicken auf die Wahl

Bergstraße. Der Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ des Unterbezirks Bergstraße, Jürgen Kaltwasser, hat für heute (Mittwoch), 14.30 Uhr, zu einer mitgliederoffenen Vorstandssitzung in das Stadtcafe in Bensheim (Am Wambolterhof 8) eingeladen.

Die Landtagswahl am 8. Oktober wirft ihre Schatten voraus. Deshalb soll für den 17. Mai die Landtagsabgeordnete Ulrike Alex eingeladen werden. Die ausgewiesene Pädagogin ist seniorenpolitische Sprecherin der SPD im Hessischen Landtag. Sie soll ihre Vorstellungen bezüglich einer Neuausrichtung der hessischen Seniorenpolitik darlegen und Fragen der Bevölkerung beantworten. Die Vorbereitung dieser Veranstaltung soll morgen bei der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ besprochen werden. red