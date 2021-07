SPD plädiert für Microsoft Teams

Bergstraße. „Microsoft Teams hat sich an unseren Schulen als Videokonferenzsystem aber auch als Kommunikationsplattform etabliert. Die Entscheidung des Landes, dieses System aus Datenschutzgründen nicht mehr einzusetzen, empfinden wir als falsch“, so SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Josef Fiedler. „Digitales Lernen wird auch ohne Schulschließungen wichtig bleiben. Daher sind solche Plattformen weiterhin wichtig. Die Kollegien sind durch die Coronapandemie schon gefordert genug. Ihnen jetzt noch den Umstieg auf eine immer noch nicht fertiggestellte eigene hessische Lernplattform zuzumuten halten wir für überhastet und falsch“, so Fiedler. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1