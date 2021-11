SPD-Fraktion fordert Baukostengipfel in Hessen

Hessen. Die SPD-Fraktion fordert wegen der massiv steigenden Baukosten die Landesregierung auf, einen Baukostengipfel in Hessen einzusetzen. Alle Akteure wie die Wohnungswirtschaft, Architekten und Stadtplaner sowie die Handwerkskammern und die kommunalen Vertretungsgremien sollten an einen Tisch gebracht werden, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten, Elke Barth, am Mittwoch im Wiesbadener Landtag. "In jedem Fall muss verhindert werden, dass die Kostensteigerungen beim Wohnungsbau am Ende bei den Mietern abgeladen werden." Das sei aber unausweichlich, wenn keine Gegenmaßnahmen entwickelt werden.

