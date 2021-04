SPD fordert mehr Unterstützung für existenzgefährdete Branchen

Hessen. Die SPD-Fraktion warnt vor Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt in der Corona-Pandemie. "Viele Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft oder haben ihren Arbeitsplatz bereits verloren. Deshalb müssen gerade jetzt Solidarität, Respekt und Wertschätzung in der Arbeitswelt eine herausragende Rolle spielen", betonte der Arbeitsmarktexperte der Sozialdemokraten, Wolfgang Decker, am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. In vielen großen Konzernen sei es krisenbedingt zu sozialverträglichen und altersstrukturellen Ausscheiden von Mitarbeitern gekommen. Es gebe aber auch "leuchtende Negativbeispiele" für das Ausnutzen der Krise.

Decker forderte die Landesregierung auf, sich bei der Unterstützung existenzgefährdeter Branchen, Betrieben und Solo-Selbstständigen sowie der damit gefährdeten Arbeitsplätze mit eigenen Mitteln stärker einzubringen. Dazu zählen eine Stärkung und Ausweitung der Tarifbindung, eine weitere Einschränkung bei den sogenannten sachgrundlosen Befristungen, ein Mindestlohn von zwölf Euro sowie ein wirksamer Arbeitsschutz. "Noch wichtiger ist aber, dass es keine verlorene Generation Corona gibt, die keine Ausbildungsplätze mehr findet."

Sozialminister Kai Klose (Grüne) verwies auf eine Vielzahl von Arbeitsmarktprogrammen der Landesregierung. Das gelte gerade bei der Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang in den Beruf. Auch der Lohnatlas mache bestehende Lohnlücken sichtbar. Ein entscheidendes Mittel sei jedoch die Stärkung der Tarifbindung, um gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sicherzustellen. Auch die Regelungen des hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes stärkten die Tarifbindung in Hessen.