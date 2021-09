Darmstadt. In einem Wald bei Trebur (Kreis Groß-Gerau) hat ein Spaziergänger am Sonntag zwei scharfe Handgranaten entdeckt. Experten des Landeskriminalamts entschärften den Fund. Ob die beiden Sprengkörper noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, teilte die Polizei am Montag in Darmstadt zunächst nicht mit. Die Ermittler warnten davor, unbekannte Funde, Sprengkörper oder Kampfmittel anzufassen oder gar mitzunehmen.

