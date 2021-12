„Spaziergänge“ der Corona-Kritiker in der Region laut Polizei „in der Regel friedlich“

Bergstraße. Bergstraße. Wie im gesamten Bundesgebiet hat die Polizei dieser Tage auch in Städten und Gemeinden in Südhessen Versammlungen festgestellt, die Kritik an den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Ausdruck bringen sollten. Das teilte Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuletzt fand am Mittwochabend ein sogenannter „Spaziergang“ in Lorsch statt. Bei der Veranstaltung in der Klosterstadt wurden auch Mitarbeiter dieser Zeitung beschimpft, bedrängt und bei der Arbeit behindert. Passanten kamen in der Situation zu Hilfe.

„Wir haben die im Vorfeld über Social Media und Messenger-Dienste erfolgten Aufrufe von Personen oder Gruppen, die sich kritisch mit den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie auseinandersetzen, kontinuierlich verfolgt und unser Einsatzkonzept entsprechend angepasst“, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Redaktion. Polizeiliche Erkenntnisse zu gleich gelagerten Versammlungen in der Vorwoche seien in diese Planung ebenfalls mit eingeflossen.

Im Kreis Bergstraße hätten am Montag bei insgesamt sechs Versammlungen in Bensheim, Heppenheim, Lampertheim, Rimbach, Zwingenberg und Viernheim jeweils zehn bis 300 Personen teilgenommen. „Die Versammlungen verliefen in der Regel friedlich, bei festgestellten Verstößen gegen erlassene Auflagen sprachen Einsatzkräfte die Personen direkt an. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen folgten im Nachgang der Versammlungen in Einzelfällen Identitätsfeststellungen und Anzeigen“, lautet die Bilanz der Polizei zum Montag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Entwicklungen der Versammlungslagen in Südhessen wollen die Ordnungshüter auch in den kommenden Wochen beobachten und „unsere Maßnahmen entsprechend anpassen“. Zudem erfolge ein enger Austausch mit den Kommunen als zuständigen Versammlungs- und Gefahrenabwehrbehörden.

„Einerseits hat der Infektionsschutz einen hohen Stellenwert, andererseits ist die Gewährleistung der durch das Grundgesetz garantierten Versammlungsfreiheit ein verfassungsmäßiger Auftrag der Polizei“, benennt die Sprecherin ein Dilemma.

Für die Polizei gelte es daher, friedliche und gewaltfreie Versammlungen zu ermöglichen und die Einhaltung verfügter Auflagen (darunter Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Einhaltung von anderthalb Metern Sicherheitsabstand) sicherzustellen.

Versammlungen bedürften keiner Genehmigung, sie müssten jedoch grundsätzlich zeitgerecht bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet werden. „Nach Feststellung der Versammlungsbehörden und der Polizei hatten die Spaziergänge und Treffen einen versammlungsrechtlichen Charakter“, sagte die Sprecherin: „Über angemeldete Versammlungen oder Gegendemonstrationen liegen uns zum derzeitigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor.“ Auch die Versammlung in Lorsch war nicht angemeldet. (kbw/red)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3