Spaß statt Langeweile im Stau

Nächste Woche fangen die Osterferien an. Viele nutzen diese Gelegenheit, um in den Urlaub zu fahren. Egal ob zur Entspannung oder um Verwandte an Ostern zu besuchen.

Die meisten werden dabei mit dem Auto verreisen. Das bedeutet, es wird auf den Autobahnen ganz schön viel los sein. So kommt es auch sehr viel schneller zu einem Stau. Diese werden sich in den Ferien leider nicht vermeiden lassen.

Fred Fuchs © MM

Damit der Stau nicht zu langweilig wird, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten sich im Stau abzulenken. Der Klassiker unter den Auto-Stau-Spielen ist dabei das Kennzeichenraten. Dabei versucht man zu erraten aus welchen Städten die Autos um einen herum kommen. Im Internet oder auf einer ausgedruckten Liste kann man dann überprüfen, wer richtig lag. Es ist auch spannend zu sehen woher die ganzen Leute, um einen herum kommen und sich zu überlegen wohin sie wohl fahren.

Ein anderes tolles Spiel ist Personen erraten. Dabei überlegt sich jeder im Auto eine Person. Das kann entweder eine berühmte Person, wie ein Schauspieler oder ein Musiker sein oder eine Person, die jeder im Auto persönlich kennt, wie ein Familienmitglied oder ein Freund. Auch Figuren aus dem Fernsehen oder Büchern wie Micky Maus und Harry Potter sind möglich. Wichtig ist nur, dass ihr euch sicher seid, dass jeder im Auto die Person kennt.

Dann werden reihum Fragen gestellt. Diese dürfen nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Solange ihr die Fragen mit „Ja“ beantwortet dürfen alle weiter raten, bis sie die erste Frage stellen, die ihr mit „Nein“ beantwortet. Dann bekommt die nächste Person Fragen zu ihrer Figur gestellt. So vergeht die Zeit sicher ganz schnell. fw