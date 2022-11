Sparkasse lädt zum E-Sport-Cup ein

Bergstraße. E-Sport hat sich in den vergangenen Jahren weltweit als Sport etabliert, besonders bei jungen Menschen. Wie bei herkömmlichen Sportarten geht es darum, die Gegner nach festgelegten Spielregeln zu schlagen. Am nächsten Freitag, 11. November, veranstaltet die Sparkasse Bensheim erstmalig ein E-Sport-Turnier im Bürgerhaus in Bensheim. Dabei gibt es Preisgelder von insgesamt 1000 Euro zu gewinnen.

Die Teilnahme ist kostenlos

Die Teams spielen das bekannte Playstation-Fußballspiel FIFA 23 im Modus zwei gegen zwei. Das Bürgerhaus als Austragungsort des Cups wird an dem Tag ausgestattet mit neuster Konsolentechnik. Die Teilnahme ist kostenlos, die Bewerbung um einen Startplatz muss aber vorab online erfolgen. Ein professioneller E-Sport-Moderator wird die Veranstaltung begleiten.

„Interessierte Teams können sich noch bis zum 10. November um einen Startplatz bewerben“, informiert Nadine Odobasic, die Spielorganisatorin der Sparkasse Bensheim. red

Info: Anmeldung unter: www.sparkasse-bensheim.de/esport