Sparkasse Bensheim warnt vor falschen Anrufen

Bergstraße. Die Sparkasse Bensheim warnt vor falschen oder fehlgeleiteten Anrufen. Hierbei werden Telefonanschlüsse vor allem im Landkreis Darmstadt-Dieburg und Odenwald wohl automatisiert mit angeblichen Telefonnummern der Sparkasse Bensheim angerufen. Seit Freitag erhalte das Geldinstitut Anrufe von Personen, die in ihrer Telefonliste mehrfach eine Telefonnummer der Sparkasse Bensheim sehen und zurückrufen. „Die Anrufe stammen jedoch nicht von uns – zumal es fast ausschließlich Telefonanschlüsse außerhalb unseres Geschäftsgebietes betrifft“, so Axel Noé, Leiter Unternehmenskommunikation der Sparkasse Bensheim.

Anrufempfänger, die diese Anrufe sofort entgegen genommen haben, hätten keine Person am Telefon wahrgenommen. Niemand habe sich am Telefon beispielsweise als Berater ausgegeben oder Daten erfragt, so die Sparkasse. „Wir können hier aktuell keine Trickbetrüger erkennen, bitten aber alle Anrufempfänger, diese Anrufe zu ignorieren und nicht zurückzurufen.“

Um Hackerangriffe oder ähnliches auszuschließen, hat die Sparkasse ihre eigene Telefonanlage umgehend und umfassend überprüfen lassen. Hierbei wurden keine Manipulationen festgestellt. „Wir haben die Polizei eingeschaltet und informiert. Aktuell können wir uns nur für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Aussagegemäß enden diese Anrufe nach wenigen Tagen genauso abrupt, wie sie begonnen haben“, so Axel Noé weiter.