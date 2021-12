Sparkasse Bensheim schüttet 500 000 Euro an Kommunen aus

Bergstraße. Die Sparkasse Bensheim zahlt ihre zurückgestellte Gewinnausschüttung für das Jahr 2020 aus. Die Trägerkommunen Bensheim, Einhausen, Lautertal, Lorsch, Zwingenberg sowie Lindenfels für die Stadtteile Schlierbach, Winkel und Winterkasten erhalten zusammen 500 000 Euro.

Ausschüttungen an Kommunen Kommune Einwohner Ausschüttung Bensheim 40 791 264 653,21 € Einhausen 6458 41 899,70 € Lautertal 7152 46 402,39 € Lindenfels (antlg.) 1542 10 004,54 € Lorsch 13 831 89 735,94 € Zwingenberg 7291 47 304,22 €

Die Aufteilung der Summe richtet sich nach der Einwohnerzahl der Städte und Gemeinden (siehe Tabelle). Das Geld ist bereits an die Kommunen überwiesen. Zuletzt hatten die Trägerkommunen für das Geschäftsjahr 2018 eine Ausschüttung von der Sparkasse erhalten, ebenfalls 500 000 Euro.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Mitte vergangenen Jahres Geldhäuser aufgefordert, auf Ausschüttungen zu verzichten. Sie wollte damit verhindern, dass die Banken in der Corona-Krise zu wenig Kredite vergeben, um sich eine Ausschüttung an Aktionäre leisten zu können. Im Sommer diesen Jahres haben die EZB-Aufseher dann angekündigt, dass ab diesen Oktober wieder ausgeschüttet werden darf.

Änderung der Geschäftspolitik

Auch wenn die Ausschüttung ein bereits vergangenes Geschäftsjahr betrifft, so ist die Entscheidung auch eine Änderung in der künftigen Geschäftspolitik der Sparkasse, heißt es in einer Pressemitteilung aus Bensheim. „Wir sind uns bewusst, dass sich gerade nach dem Neustart viele Erwartungen in der Region auf uns richten“, sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Erich Schulz zu der Entscheidung.

„Die Tatsache, dass für diesen Neustart die Voraussetzungen gegeben sind, haben wir nicht zuletzt unseren Trägern, den Kommunen, zu verdanken. Sie versetzen uns in die Lage, gerade in den heutigen schwierigen Zeiten vor Ort für unsere Kunden da zu sein. In Zeiten, in denen sich andere Kreditinstitute längst aus der Region zurückgezogen haben“, kommentierte Vorstandschef Schulz weiter.

Die Entscheidung sei von der Überzeugung getragen, dass der wirtschaftliche Erfolg der Sparkasse niemals Selbstzweck sei, sondern auch spürbar der Gesellschaft zugutekommen müsse. Daher gehe die Sparkasse Bensheim zu einer aktiven Ausschüttungspolitik über. Eine zentrale Rolle spiele dabei auch die Tatsache, dass die Kommunen „in den vergangenen Jahren kaum Ausschüttungen mehr erhalten haben“ wie Schulz betont.

„Wir sehen es heute als absolut angemessen an, die zurückgestellte Ausschüttung vorzunehmen, nachdem auch die Aufsichtsbehörden ein solches Vorgehen wieder ermöglichen. Unsere stabile Eigenkapitalquote ist ein weiterer Grund, unsere Träger und damit indirekt die Bürger der Region am wirtschaftlichen Erfolg der Sparkasse teilhaben zu lassen“, sagte Schulz.

Für das Geschäftsjahr 2020 aus dessen Gewinn nun ausgeschüttet wird, hatte die Sparkasse einen von 2,5 auf 1,3 Millionen Euro gesunkenen Jahresüberschuss ausgewiesen. Der kräftige Rückgang wurde damals mit mit höheren Abschreibungen und höheren Steuern begründet. Details wurden nicht genannt. Operativ sei das Geschäfte besser gelaufen, hieß es. Das zeige sich im Zuwachs beim Betriebsergebnis vor Bewertung.

