Sparkasse Bensheim gewinnt Bankentest

Bergstraße. Die Sparkasse Bensheim hat beim Bankentest der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mit dem Titel „Beste Bank vor Ort“ den Spitzenplatz errungen. Insgesamt setzte sich das Institut in fünf Kategorien gegen regionale Mitbewerber durch.

Johannes Erich Schulz, Vorsitzender des Vorstands des Sparkasse Bensheim, freut sich über die Auszeichnung: „Sie ist eine Bestätigung der harten Arbeit aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gibt uns Rückenwind für unsere Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesteckt haben. Für uns stehen Transparenz und Dialog mit den Kunden auf Augenhöhe auch künftig im Mittelpunkt.“

Mit fiktiven Testkunden

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung – eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken – führt den Bankentest durch, der sich seit 2016 an DIN-Standards orientiert. Im Jahr 2021 fand der Test an mehr als 200 Standorten statt.

Die Tests erfolgen auf Basis eines vorgeschriebenen Szenarios zu fiktiven Testkunden. Die Bewertung basiert auf fünf gewichteten Kategorien: Digital-Check, Servicequalität, Kundenorientierung, Beratungsqualität und Nachbetreuung. Die erfolgten Testgespräche werden auf Basis von Einzelkategorien bewertet. Pro Frage vergeben die Testkunden Schulnoten, die zu der Benotung der Kategorie und zur Gesamtnote führen. red

