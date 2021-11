Sparkasse Bensheim folgt Gerichtsurteil und erstattet Kontogebühren zu wenig ?

Bensheim. Die Sparkasse Bensheim hat vielen ihrer Kunden in den vergangenen Wochen Geld überwiesen. Allerdings zu wenig, wie manche gegenüber dem BA monieren. „Wie mit Beileger zum Kontoauszug am 30.06., angekündigt, erstatten wir Gebühren…und werden die Folgemonate so abrechnen“, heißt es von der Sparkasse zur Gutschrift auf den jüngsten Kontoauszügen.

Im Juni hatte die Sparkasse ihre Kunden informiert, dass der Bundesgerichtshof (BGH) einige Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Banken für unwirksam erklärt hat. Man werde sich infolgedessen Kunden gegenüber nicht auf ähnliche Klauseln in den eigenen AGB berufen, hieß es auf dem Kontoauszug der Sparkasse Bensheim.

© Dietmar Funck

Die Richter hatten im April geurteilt, dass Banken und Sparkassen ihren Kunden Geld zurückerstatten müssen, wenn sie in der Vergangenheit höhere Kontoentgelte verlangten, ohne zuvor die Zustimmung dazu eingeholt zu haben. Viele Banken hatten in der Vergangenheit die Gebühren erhöht und das Schweigen oder den fehlenden Widerspruch in einer bestimmten Frist als Zustimmung der Kunden gewertet. Der BGH hält das für nicht rechtswirksam. Banken und Sparkassen müssen von ihren Kunden eine ausdrückliche Zustimmung zu den AGB-Änderungen, also auch Gebührenerhöhungen, einholen.

Verjährung unklar

Die Stiftung Warentest vertritt in dem Zusammenhang die Ansicht, dass Kunden nur die bei Kontoeröffnung oder -wechsel gültigen Gebühren zahlen müssen. Alle Erhöhungen darüber hinaus seien unwirksam und müssten erstattet werden. Unklar sei überdies die Frage, wann die Erstattungsforderung für die Beträge verjährt.

Schnell reagiert

Johannes Erich Schulz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bensheim, weist gegenüber dem BA darauf hin, dass man sich das BGH-Urteil zu den Gebührenerhöhungen für Banken natürlich genau angeschaut habe. „Wir werden das Urteil selbstverständlich entsprechend umsetzen und haben in diesem Sinne auch bereits schnell reagiert“, sagte er. Die Sparkasse habe, nach seinem Wissensstand als einziges Finanzinstitut der Region, proaktiv, sofort und unaufgefordert ihren Kunden die in Frage kommenden Gebühren rückwirkend zum Urteilstag erstattet. „Außerdem haben wir unsere Kontoführungsgebühren seit dem 1. November wieder auf das ursprüngliche, alte Preisniveau herabgesetzt“ so Schulz weiter.

Die aktuell wenigen Rückfragen von Kunden zu dieser Thematik werden in persönlichen Beratungsgesprächen beantwortet. „Deren Feedback zu unserem konstruktiven Vorgehen ist positiv“, betont Schulz. Es sei auch nicht zu Kontokündigungen gekommen. Welchen Einfluss das BGH-Urteil auf den Jahresüberschuss der Sparkasse haben werde, wenn überhaupt, lasse sich heute noch nicht abschätzen. „Ich gehe aber von einem insgesamt verbesserten Ergebnis für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr aus“, sagte Schulz. Archivbild: Funck