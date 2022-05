Spargel-Verkauf erlebt Einbruch

Südhessen. Die hessischen Spargelbauern ziehen eine negative Zwischenbilanz. Volle Lager, mäßiger Absatz, steigende Betriebskosten – diese Saison des Edelgemüses wird nach Angaben des hessischen Bauernverbandes negativ auf die Bilanzen durchschlagen. „Im Moment ist es nicht so rosig“, sagt der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Er rechnet mit 10 bis 15 Prozent Umsatzeinbußen im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Corona-Jahren. Beim Absatz des Edelgemüses rechnet der Bauernverband im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre mit einem Einbruch um 20 bis 30 Prozent.

Wegen der sonnigen Tage gebe es derzeit extrem viel Spargel, sagte Meinhardt. „Wir können ihn aber nicht am Markt unterbringen.“ Nachdem beim Verkaufsstart des Spargels Ende März das Kilogramm des Edelgemüses mit Premiumqualität mit knapp unter 20 Euro zu Buche schlug, werde er jetzt schon mit 12 Euro abwärts unter Preis verkauft. Angesichts der Preissteigerungen für Lebensmittel und Energie in den vergangenen Wochen und Monaten sitze das Geld einfach nicht mehr so locker. lhe

