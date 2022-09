Bergstraße. Wer beim Spanischlernen zügig vorankommen möchte, kann ab Dienstag, 27. September, einen Schnelllerner-Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) besuchen. Der Unterricht läuft in der Martin-Buber-Schule in Heppenheim immer dienstags in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr. Auch in der zweiten Kurswoche (4. Oktober) sind neu hinzukommende Teilnehmer willkommen. red

