Spanisch für den Urlaub lernen

Bergstraße. Spanisch ist eine der klassischen Urlaubssprachen. Warum also nicht die kalte Jahreszeit nutzen, um dann im Sommerurlaub sprachlich gut dazustehen? Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) hat in Spanisch zwei Anfängerkurse zur Auswahl:

Schnell-Lerner, die richtig loslegen wollen, gehen ab dem 15. Februar in Heppenheim in die Martin-Buber-Schule – dienstags von 19.30 bis 21 Uhr. In der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim startet am 17. Februar ein weiterer Anfängerkurs, der normales Tempo vorlegt, mit Unterricht donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de

