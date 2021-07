Sozialpreis der Jusos für zwei Vereine

Bergstraße. Seit 2014 küren die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, im Kreis Bergstraße Initiativen oder Vereine, die sich in besonderer Weise „integrativ, sozial oder bildungsorientiert“ hervortun. „Voraussetzung ist, dass das Projekt ehrenamtlicher Natur, dauerhaft angelegt und im Kreis Bergstraße aktiv ist sowie kein wirtschaftlicher Profit aus der Tätigkeit geschlagen wird“, so die Jusos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Sichtung der eingegangenen Vorschläge hatten sich die Jusos bereits im vergangenen Jahr für zwei Preisträger entschieden, Corona und der erneute Lockdown schoben allerdings einem Treffen in Präsenz lange einen Riegel vor. Jetzt nutzten die Jusos die Chance und trafen sich in kleiner Runde und mit Abstand bei den beiden zu ehrenden Vereinen zur Sozialpreisübergabe.

Nicht nur sportlich überzeugend

Reginald Schulze als Vorsitzender des KSC Bensheim freute sich über die Ehrung und die damit verbundene Spende in Höhe von 200 Euro für seinen Verein. „Wie alle Vereine hat uns die Pandemie hart getroffen. Ohne Angebot gingen uns einige Mitglieder verloren“, berichtet Schulze. Dennoch nutzen noch immer alleine über 100 Kinder das Angebot des Boxclubs.

Vor allem die speziellen Angebote erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, darunter auch das therapeutische Boxen für Kinder und Jugendliche mit ADHS-Symptomen. „Durch gezielte Übungen mittels Boxtechniken werden besonders die Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisleistung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS deutlich verbessert. Im Vordergrund stehen dabei stets der Spaß an der Bewegung, Erfolgserlebnisse und die Stärkung des Selbstwertgefühls“, so Schulze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und damit nicht genug: Neben den vielen sportlich geprägten sozialen Projekten wie das therapeutische Boxen und dem Sportförderunterricht für Kinder startete der KSC Bensheim vor der Pandemie das Projekt „Mit Kindern Werte entdecken“. Mit dem Vereinsmaskottchen „Reggie“ besuchte der Verein Grundschulen, das letzte Kindergartenjahr, das Kinderkrankenhaus und Kinderheime, um Kindern „grundlegende Werte wie Respekt und Toleranz näherzubringen“.

Hilfe für kranke Kinder in Peru

Als zweite Initiative ehrten die Jusos die „Los Amigos“, die als Arbeitsgemeinschaft am Lampertheimer Lessinggymnasium begannen und inzwischen ein eingetragener Verein sind. Seit 20 Jahren unterstützt man kranke Kinder in Peru. Die gesammelten Gelder, die von Schülern beim Verkauf von Kaffee und Kuchen oder bei Partys erwirtschaftet werden, gehen an das einzige staatliche Kinderkrankenhaus Perus. „Dort fehlen vor allem Beatmungsgeräte, aktuell dringender denn je“, erklärt Lara Strubel, die seit ihrer Schulzeit das Projekt unterstützt. Die Corona-Pandemie verschärfe nicht nur die Situation vor Ort, sondern erschwere zudem das Sammeln von Spenden, da der Verein auf den Kontakt zu Menschen angewiesen ist. Daher helfe aktuell jeder Cent, so „Los Amigos“.

Bei beiden Übergabetreffen waren die Jusos sich sicher: Der Preis und die damit verbundene Spende sind in guten Händen. „Wir wollen Mut zu gesellschaftlichem Engagement in jeglichen Bereichen der Gesellschaft machen und gelungene Beispiele gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit besonders hervorheben und zum Nach- und Mitmachen aufrufen“, so die Jusos. red