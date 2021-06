„Sound of the Forest“ abgesagt

Odenwald. Das Festival „Sound of the Forest“ wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das haben die Verantwortlichen des gleichnamigen Vereins bekanntgegeben. Es ist die dritte Absage des Großereignisses am Marbach-Stausee innerhalb von vier Jahren: Nachdem 2018 wegen der Waldbrandgefahr eine Ausrichtung untersagt worden war, machte den Fans des international beachteten Festivals 2021 Corona einen Strich durch die Rechnung – so wie auch schon im vergangenen Sommer.

AdUnit urban-intext1

Gelände zu klein für die Regeln

„Unser Gelände ist zu klein, um alle pandemiekonform unterzubringen, aber wir wollen nicht auf ein größeres umziehen. Wir wollen nicht das Festival der Liebe, der Begegnung und des Austauschs auf Abstand und Distanz veranstalten“, schreibt der Verein Sound of the Forest auf seiner Facebookseite: „Wir wollen eure Gesichter sehen, aber wollen eure Gesundheit nicht gefährden.“ Zum Festival gehöre das Tanzen vor den Bühnen, ohne Bewegungsverbote.

2022 soll Neuauflage kommen

Die gute Nachricht ist, dass Sound of the Forest 2022 wieder stattfinden soll. Die Sorge, dass die engagierten jungen Menschen rund um das Festival nach einer erneuten Absage „aufgeben“ würden, schien aber tatsächlich nicht unbegründet. „Unzählige Durchhalte-Liebesbekundungen“ und die Verbundenheit zu dem 13 Jahre alten „Herzensprojekt“ hätten sie davon abgehalten, ist auf Facebook zu lesen.

Eine Alternative zum Festival in diesem Sommer ist das neu initiierte Projekt „Spielplatz der Kulturen“ in Michelstadt. „Dabei können wir wenigstens im kleinen und intimen Rahmen großartige Kultur in den Odenwald holen“, heißt es dazu. Unter anderem spielen dort LEA, Dota, die Antilopen Gang und Konstantin Wecker. arn

AdUnit urban-intext2