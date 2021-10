Sorgen wegen des Wolfes / Landwirte und Weidetierhalter demonstrieren

Hessen. Landwirte und Weidetierhalter demonstrieren an diesem Montag in Gießen, um auf ihre Nöte im Zusammenhang mit Wölfen in Hessen aufmerksam zu machen. Sie sorgten sich zunehmend um die Sicherheit ihrer Weidetiere, teilte dazu der Hessische Bauernverband mit. Ein Sprecher ging vorab von etwa 500 Teilnehmern bei der Demonstration aus. Anlass dafür ist nach Verbandsangaben ein Treffen der Arbeitsgruppe "Wolf in Hessen", das ebenfalls für Montag terminiert ist.

In Hessen gibt es einen Wolfsmanagementplan und ein Wolfszentrum. Damit will das Land Konflikte rund um das Raubtier vermeiden. Ziel sei es, mit größtmöglicher Aufklärung und Unterstützung der Weidetierhaltung "die Rückkehr des Wolfes transparent und tragbar für alle zu gestalten", erklärte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) dazu Anfang Mai.

Einige wenige Wölfe sind mittlerweile in Hessen sesshaft geworden. Zuletzt wurden im September zwei Wölfe im Werra-Meißner-Kreis gesichtet, wobei zunächst unklar war, ob es sich um bereits bekannte Tiere handelte.