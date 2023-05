Sophia und Noah sind Hessens beliebteste Babynamen 2022

Hessen. In Hessen führen Noah und Sophia - wie bereits im Jahr zuvor - die Liste der beliebtesten Vornamen für Babys 2022 an. Das geht aus Ergebnissen der Gesellschaft für deutsche Sprache (GdfS) in Wiesbaden hervor. Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten.

Die Namen für Hessen

Die Top Drei der Erstnamen in Hessen für Jungen sind:

Noah Matheo Mohammed

Bei Mädchen haben es folgende Namen in die Top Drei geschafft:

Sophia Emilia Lina

Auch bundesweit änderte sich nichts an den beliebtesten Namen nichts: Emilia und Noah machten schon im Vorjahr das Rennen.

Laut der GfdS gibt es einen Grund dafür, dass es auf den Namenslisten so wenig Abwechslung gibt. Frisch gebackene Eltern geben ihren Kindern nach wie vor gerne kurze oder sehr kurze Namen - oft mit vielen Vokalen. "Derzeitige Lieblingsanfangsbuchstaben: E, M und L; ganze 13 der 20 Topnamen beginnen mit einem dieser Buchstaben", berichtet die GfdS.

Die deutschlandweit beliebtesten Vornamen:

Mädchen:

Emilia Sophia/Sofia Emma

Jungen:

Noah Matt(h)eo/Mat(h)eo Leon

Auch dieses Jahr ist es Matheo demnach nicht gelungen, Noah vom Thron zu stürzen. Und noch eine Überraschung gab es: "Bei den Mädchen ist auffällig, dass Hanna auf dem Rückzug ist: Belegte der Name noch vor drei Jahren den Spitzenplatz, ist er nun auf Platz fünf abgerutscht und macht den Weg frei für Sophia, Emma und Mia, die jeweils einen Platz aufrücken", schreibt die Gesellschaft.

Außerdem haben Lina und Mila den Platz getauscht. Bei den Jungen ist es Luca, der sich etwas zurückzieht und Platz für Elias und Emil schafft, die jeweils einen Rang gutmachen.

Auf Platz 10 sind mit Marie und Henry jeweils Wiedereinsteiger zu finden, so die GfdS. Verdrängt haben sie Lea und Felix.