Sonntag ohne neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Am Wochenende wurden für den Kreis Bergstraße sechs neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet – am Samstag waren es drei aus Bensheim und je einer aus Bürstadt, Fürth und Rimbach. Am Sonntag kam kein weiterer Fall hinzu. Der Inzidenzwert lag laut Robert-Koch-Institut bei 11,8 und dürfte heute sinken. Das Bergsträßer Impfzentrum hat bis Samstag 83 452 Erst- und 70 183 Zweitimpfungen verabreicht.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – darunter eines, das mit einem an Covid-19 infizierten Patienten belegt ist, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

Hessenweit sind am Sonntag 91 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle blieb unverändert bei 7555 seit Beginn der Pandemie. red/dpa