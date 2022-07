Sonniges Wochenende in Hessen - am Montag Regen und Gewitter

Offenbach. Am Wochenende können die Hessen noch mal ordentlich Sonne tanken, bevor die Wolken am Montag Schauer und Gewitter mitbringen. Bei viel Sonnenschein und klarem Himmel werden für den Sonntag Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Dazu bleibe es trocken und es wehe ein schwacher Wind aus Südwesten. In der Nacht zum Montag ist der Himmel nach Angaben der Wetterexperten teilweise etwas bewölkt - die Temperaturen sinken auf milde 18 bis 15 Grad.

Die neue Woche startet am Montag zunächst sonnig, im Laufe des Tages ziehen dichtere Wolken von Westen heran, wie es hieß. Ab Montagnachmittag müssen sich die Hessen dann auf Schauer und Gewitter mit Starkregen einstellen - bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 35 Grad. In Gewitternähe seien auch Sturmböen möglich, so die Meteorologen.

