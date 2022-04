Sonniges Wetter mit einigen Wolken am Nachmittag in Hessen

Hessen. Die Menschen in Hessen können sich auf freundliches Wetter mit viel Sonne im Süden freuen. Für Nordhessen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag allerdings einige Wolken voraus. Durch die dichteren Wolkenfelder sei der Himmel in der zweiten Tageshälfte im Norden dann zum Teil stark bewölkt - bei Temperaturen um die 13 Grad und 18 Grad an Rhein und Main.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen Abend lassen die Wolken laut DWD wieder nach, die Nacht bleibt nur noch gering bewölkt. In der Nacht zum Donnerstag rutschen die Temperaturen auf sechs bis zwei Grad, im Bergland um null Grad.

Auch am Donnerstag sei der Himmel in Nordhessen überwiegend bewölkt, sonst bleibe es heiter. Die Temperaturen steigen im Norden auf 13 Grad, im Süden auf 18 Grad. Im höheren Bergland klettern die Temperaturen auf elf Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.