Sonniger Start ins Wochenende in Hessen erwartet

Hessen. Das Wochenende beginnt in Hessen warm und zunächst noch sonnig. Am Samstag soll vor allem im Norden die Sonne scheinen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Vom Südwesten ziehen im Tagesverlauf aber dichtere Wolken auf. Die Temperaturen können auf bis zu 20 Grad steigen, allerdings soll es einen frischen Ostwind geben. Deswegen könne es sich kühler anfühlen, so der Meteorologe. Am Sonntag soll es weitgehend bewölkt bleiben und zeitweise regnen. Die Temperaturen fallen nach Angaben des DWD auf maximal 15 Grad.

