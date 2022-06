Hessen. In Hessen stehen warme und sonnige Tage bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es am Dienstag heiter und trocken. Nur im Norden könne es zeitweise wolkig werden. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 22 und 26 Grad.

Auch am Mittwoch soll es viel Sonnenschein geben. Nur in Nord- und Mittelhessen seien einzelne Quellwolken zu erwarten. Es wird laut DWD deutlich wärmer bei Temperaturen von bis zu 31 Grad.