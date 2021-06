Hessenwetter. Das Wetter am Dienstag in Hessen wird sonnig, warm und etwas windig. Während der Himmel im Rest des Landes bereits morgens klar ist, beginnt der Tag in Nord- und Osthessen zunächst noch locker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei schwachem und tagsüber vor allem in Südhessen mäßig auffrischendem und teils böigem Wind liegen die Höchsttemperaturen am Tag zwischen 22 und 26 Grad. In den höheren Lagen gibt es bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es außer in Nordhessen weitestgehend klar und trocken. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen acht und elf Grad.

