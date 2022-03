Sonnig und trocken zum Wochenstart

Hessen. Hoch "Martin" beschert Hessen einen sonnigen und trockenen Start in die neue Woche und setzt damit das ruhige Wetter von Hoch "Lino" der letzten Tage fort. Der Sonntag startet nach einer frostigen Nacht heiter bis sonnig, bevor sich im Verlauf des Tages dichtere Wolkenfelder bilden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Regen sei nicht zu erwarten und die Temperaturen steigen auf vier bis sieben Grad. In der Nacht auf Montag bleibt es teilweise wolkig bei Tiefstwerten bis zu minus fünf Grad und in den höheren Lagen bis zu minus acht Grad.

Auch am Montag ist nur zeitweise mit Wolken und weiterhin nicht mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad. Anschließend setzt sich in der Nacht das klare und regenfreie Wetter fort.

Am Dienstag wird es wärmer bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. Das Wetter in Hessen bleibt heiter bis sonnig sowie trocken. In der Nacht zeigen sich nur wenige Wolken, lokal ist dafür Nebel und Hochnebel möglich. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus drei Grad und vereinzelt kann es zu Glätte kommen.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren