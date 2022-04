Sonnenschein und trockene Straßen: Saisonstart für die Bergsträßer Biker

Darmstadt/Bergstraße. Im zurückliegenden Jahr sind auf Hessens Straßen 33 Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie das Innenministerium in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte, ist dies ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Jahr 2020, als noch 41 Motorradfahrer mit Maschinen mit über 125 Kubikzentimetern Hubraum bei einem Unfall starben.

Die Polizei freue sich über diese Entwicklung – sei jedoch auch etwas überrascht: Aufgrund des hohen Anstiegs der Zulassungszahlen im ersten Pandemiejahr 2020 war mit mehr Motorrädern auf den Straßen gerechnet worden – und in der Folge mit mehr Unfällen.

Der Blick geht nach vorne

Wichtige Tipps von ADAC und Polizei Damit der Saisonstart unfallfrei gelingt, geben die Polizei Südhessen und der ADAC ein paar wichtige Tipps für Motorradfahrer. Zunächst einmal zum Themenbereich Technik und Sicherheit: Checken Sie gründlich die Maschine nach der Winterpause. Prüfen Sie die Flüssigkeitsstände von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel. Ist die Menge über den Winter weniger geworden, könnten Bauteile undicht sein. Kontrollieren Sie den Ladestand der Batterie. Altersschwache Exemplare sollten ausgetauscht werden. Bowdenzüge sollten leichtgängig bedienbar sein. Bei Kettenantrieben die Kette auf Spiel und Verschleiß kontrollieren. Beachten Sie besonders Bremse, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck. Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung. Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel. Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern. Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen. Weitere Tipps gelten dem Fahren: Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht. Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht. Fahren Sie vorausschauend. Seien Sie stets bremsbereit. Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an. Schneiden Sie keine Kurven. In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen. Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining. Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander. Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen Motorradlärm. Respektieren Sie das Bedürfnis von Anwohnern stark frequentierter Strecken nach Ruhe. Ausgebaute Schalldämpfer (sogenannte db-Killer) verursachen viel Lärm, der für die Bürger zu einer unerträglichen Last wird. Auch eine aggressive Fahrweise stört Mensch und Natur. red

Auch in der Region hatten sich derlei Befürchtungen nicht erfüllt: Zwei getötete Motorradfahrer sowie 14 verletzte Biker weniger als im Vorjahr – so lautete die Bilanz des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt nach Ende der Motorradsaison 2021 in Südhessen.

Nun richtet sich der Blick wieder nach vorne: Mancher Motorradfahrer hat schon am Gasgriff gedreht oder hat zumindest liebevoll die Hand über den Sattel seiner Maschine gleiten lassen. Und auch die Polizei weiß: Für Biker gibt es viele Gründe, die das Motorradfahren zum allerschönsten Hobby machen. Aber die Wächter des Straßenverkehrs mahnen gleichzeitig: „Eine Motorradtour ist nicht immer nur Spaß auf zwei Rädern.“ Denn gerade zu Beginn der Saison registriere die Polizei immer wieder Unfälle mit getöteten und verletzten Motorradfahrern.

Zu den Hauptunfallursachen zählen den Erkenntnissen der Besamten zufolge nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand sowie Fehler beim Überholen und Abbiegen. Zudem sei die Selbstüberschätzung der Fahrer zu nennen. Darüber hinaus seien zu schnelle und überlaute Biker regelmäßig Gegenstand von Beschwerden aus der Bevölkerung.

Erste-Hilfe-Kurs wiederholen

Aber auch die Autofahrer tun gut daran, sich gedanklich wieder besser auf motorisierte Zweiradfahrer einzustellen. Die Biker sind aufgrund ihrer schmalen Silhouette bisweilen nicht so gut zu erkennen, benötigen aber zum Ausweichen – was häufig unterschätzt wird – ähnlich viel Platz wie ein Pkw.

Die Polizei hat abschließend noch ein ganz wichtiges Anliegen: „Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen? Gerade Motorradunfälle führen oft zu schweren Verletzungen. Frischen Sie ihre Kenntnisse mal wieder auf, um im entscheidenden Moment richtig helfen zu können“, betonen die Beamten, die ausdrücklich „allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern eine unfallfreie Saison“ wünschen, wie sie in einer Mitteilung abschließend betonen. mit dpa/red

