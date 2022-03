Hessen. Die neue Woche in Hessen wird frühlingshaft mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen. Tag für Tag werde es wärmer, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Ab Dienstag sollen die Temperaturen zweistellig werden. Am Mittwoch sind nach Angaben des DWD bis zu 14 Grad möglich. In den Nächten gebe es allerdings weiterhin leichten Frost, so der Experte.

