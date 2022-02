Sonnenschein und milde Temperaturen in Hessen

Hessen. Die Menschen in Hessen können sich am Mittwoch über Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen in Offenbach mitteilte, bleibt es im Tagesverlauf trocken bei Höchstwerten von neun bis 13 Grad, im Bergland fünf bis neun Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es anfangs gering bewölkt oder klar. Mancherorts regnet es leicht bei Tiefstwerten zwischen vier bis ein Grad, im Bergland örtlich um minus ein Grad.

Am Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Am Abend zieht von Nordwesten her Regen auf, in Richtung Hochsauerland kann es schneien. Vor allem im Bergland kann es zeitweise stürmische Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und zwölf Grad, in Hochlagen um fünf Grad.