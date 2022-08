Sonne, Wolken und etwas Regen in Hessen

Hessen. Die Woche beginnt in Hessen sommerlich mit nur wenig Niederschlag. Am Montag erreichen die Temperaturen 26 bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag und Abend sind vereinzelt auch Schauer möglich. In der Nacht zum Dienstag soll es trocken bleiben.

Am Dienstag steigen die Temperaturen leicht auf 27 bis 31 Grad und es bleibt weiterhin trocken. Der Wetterdienst erwartet einen Mix aus Sonne und bewölkten Abschnitten.

Laut DWD-Prognose ist es am Mittwoch meist sonnig mit nur wenigen Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 33 Grad, im Bergland werden bis zu 27 Grad erreicht.

