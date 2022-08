Sonne-Wolken-Mix und wenig Regen in Hessen erwartet

Hessen. Die neue Woche startet in Hessen heiter und trocken. Am Montag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 37 Grad, in höheren Lagen bei 20 Grad. Auch in der Nacht auf Dienstag bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad. Dieser Trend setzt sich am Dienstag und Donnerstag fort, wobei die Temperaturen am Dienstag auf maximal 29 Grad ansteigen können. Am Mittwoch kann es laut DWD am Morgen zu etwas Regen kommen, ansonsten bleibe es auch da niederschlagsfrei.

