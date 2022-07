Sonne und Wolken in Hessen erwartet - am Sonntag bis zu 31 Grad

Wetter. Zum Start ins Wochenende soll das Wetter in Hessen wieder freundlicher werden. Am Freitagvormittag könne es gebietsweise noch etwas regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Später lockere der Himmel auf und es gebe nur noch vereinzelt Schauer bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Am Abend soll es sich auf elf bis acht Grad abkühlen, dann werde örtlich auch Nebel erwartet.

Am Samstag und Sonntag wechseln sich laut DWD-Prognose Sonne und Wolken ab und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen am Samstag zwischen 25 und 29 Grad, am Sonntag steigen die Temperaturen auf 27 bis 31 Grad.

