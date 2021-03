  Sonne und Wolken in Hessen erwartet

Hessenwetter. Die Menschen in Hessen können noch ein paar Tage die Sonne genießen, bevor das Wetter in der zweiten Wochenhälfte etwas ungemütlicher wird. Der Dienstag startet zunächst mit wenigen Wolken und viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Auch am Mittwoch lockert der Himmel nach zähem Nebel am Morgen auf. Bei Temperaturen bis zu 16 Grad bleibt es trocken.

Am Donnerstag ziehen laut Vorhersage dann mehr Wolken über das Bundesland, zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad, in Südhessen bei bis zu 13 Grad. Auch am Freitag wechseln sich laut DWD Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad.